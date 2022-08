Exército irá investigar acidente que deixou oito militares feridos em Formosa-GO

O acidente ocorreu durante exercício de adestramento de Defesa Antiaérea. Os militares foram atendidos em hospitais de Formosa-GO e Brasília.

Por Tereza Neuberger

Após acidente que deixou oito militares feridos no centro de treinamentos do Exército – Forte Santa Bárbara, localizado na cidade de Formosa-GO no entorno do Distrito Federal, o Exército Brasileiro informou que um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O acidente ocorreu na última terça-feira (16) durante exercício de adestramento de Defesa Antiaérea. Em nota, o Exército Brasileiro informou que “o incidente foi no transcurso das atividades planejadas, no emprego de uma Viatura Antiaérea especializada durante procedimentos relativos à manutenção da mesma, com a presença de técnico e militares capacitados.”

Os militares feridos são da 11ª Bateria de Antilharia Antiaerea Autopropulsada (11Bia AAA AP), localizada em Rio Negro (PR). Após o fato, os oito militares foram prontamente atendidos por quatro equipes de saúde empregadas na Operação, que contou com ambulâncias e o helicóptero da equipe de segurança. Dois militares permanecem internados, e o estado de saúde deles é estável e não correm risco de vida. Os demais foram atendidos em hospitais da cidade de Formosa e Brasília e foram liberados.

O Hospital Estadual de Formosa informou que os dois pacientes atendidos pela unidade de saúde tiveram escoriações leves na pele, passaram por atendimento médico, foram avaliados e já liberados. O Exército informou ainda que mantém contato com os familiares dos militares envolvidos no acidente, e os mantém informados

A área do Exército existente em Formosa é o maior centro de treinamento militar existente na América Latina, com uma superfície de quase 1.200 km². É a maior e melhor área para exercícios de tiro de artilharia e foguetes que o Exército Brasileiro possui. Segundo informações do EB foi aquartelada lá, para possibilitar a realização de seu treinamento de tiro, e é a mais poderosa unidade de artilharia de foguetes do Exército e da América do Sul.