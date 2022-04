Suspeito de ter roubado casa no Lago Sul é preso

Segundo as investigações, no dia do crime, o preso e um comparsa teriam entrado na casa e, usando uma arma de fogo, rendeu pai e filha

O último suspeito de ter assaltado uma casa no Lago Sul, em dezembro do ano passado, foi preso, nesta quarta-feira (06). O homem foi capturado em Águas Lindas de Goiás pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo as investigações, no dia do crime, o preso e um comparsa teriam entrado na casa e, usando uma arma de fogo, rendeu pai e filha.

Porém, antes que pudessem roubar mais que alguns itens, eles foram surpreendidos por um segurança armado. Ambos fugiram.

Em janeiro deste ano, pouco mais de um mês depois do crime, um dos suspeitos foi localizado e preso em Central do Maranhão, município de difícil acesso e a aproximadamente 200 km de São Luís, capital maranhense.

Além do mandato de prisão pelo assalto, o criminoso preso hoje ainda tinha outra ordem judicial por ter fugido do da prisão também no ano passado.

Os dois autores do roubo praticado já possuíam registros criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e, inclusive, alguns desses registros estão relacionados a crimes praticados também no Lago Sul.