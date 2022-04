OAB/DF promove vacinação contra gripe Influenza para advogados e familiares

A vacina quadrivalente, já atualizada com as cepas do vírus da gripe que circularam em 2021, é a mesma aplicada nos laboratórios particulares

A OAB/DF, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA DF), vai oferecer vacina contra a gripe Influenza, gratuitamente, para profissionais da advocacia e seus familiares (pais, filhos ou cônjuge) com idades a partir dos 2 anos. A vacina quadrivalente, já atualizada com as cepas do vírus da gripe que circularam em 2021, é a mesma aplicada nos laboratórios particulares. Inclusive, neste ano a CAADF firmou parceria com o Laboratório Exame, que está aplicando as doses. “Esta é uma campanha que atende a advocacia e aos seus familiares, mas representa um importante esforço para a saúde da população em geral. Lembrando que o DF não atingiu a meta de cobertura vacinal da campanha contra a gripe, no ano passado. Foram administradas 1.048.225 doses contra a influenza nas redes pública e privada, o que representou atender 67,4% do público alvo, o menor dos últimos 10 anos. Portanto, pedimos aos órgãos de imprensa que apoiem esta divulgação”, disse o presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Jr., ao comentar o esforço da Seccional e da CAADF. O presidente da CAADF e da CONCAD, Eduardo Uchôa Athayde, afirma que a vacinação antigripal tem sido uma importante iniciativa e, sem dúvidas, traz muitos benefícios para a advocacia e seus familiares. “Nesse contexto de pandemia, nós temos cuidado prioritariamente da saúde da nossa categoria”, completa.