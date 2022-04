Suspeito de esquartejar homem é preso

O crime teria acontecido no ano passado, quando o suspeito e quatro comparsas assassinaram a vítima após ela comprar drogas com dinheiro falso

Um homem suspeito de esquartejar um usuário de drogas foi preso, na última segunda-feira (04), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo a corporação, o crime teria acontecido em junho do ano passado, quando o suspeito e quatro comparsas assassinaram a vítima após ela comprar drogas com dinheiro falso.

A ação aconteceu na linha do trem que corta o Guará e o Park Shopping e, após a violência, o corpo do homem foi jogado em uma estação de esgoto da Caesb.

De acordo com as investigações, antes de ser, de fato, esquartejado, ele teria sido torturado e queimado.

O suspeito foi preso em uma casa, no Riacho Fundo I, com uma grande quantidade de cocaína, do tipo escama de peixe, uma balança de precisão e uma faca com resquícios de drogas.

Ao ser preso, ele confessou que a droga seria vendida, já que ele precisava de dinheiro para arcar com a sua fuga. Em seguida, ele foi encaminhado à 11ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado de prisão pelo homicídio.