Operação Mama ́s Boy: Preso filho que escondia drogas na casa da mãe

Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde estava a namorada dele, uma adolescente de 17 anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, em flagrante, um traficante de drogas de 18 anos, que atuava em Vicente Pires, na tarde de terça-feira (5). A Operação *Mama´s Boy investigava o jovem desde janeiro deste ano. Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde estava a namorada dele, uma adolescente de 17 anos.

Foram encontradas porções de maconha, do tipo skunk, cristal e ecstasy, que estavam escondidas no forro do teto da casa. Na bolsa da adolescente foi encontrada uma porção de maconha, quando confessou que ajudava o namorado no crime, o qual também era realizado por meio de redes sociais.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico qualificado (por envolver menor de idade) e associação criminosa. A menor foi apresentada na DCA 2 para a adoção das providências cabíveis quantos ao ato infracional praticado. Caso ele seja condenado, poderá ficar pelo menos 25 anos na prisão. Foi apurado que o traficante vendia cada porção de skunk (cerca de 5g) por R$ 120; a unidade do LSD, R$ 45; e do cristal, R$ 25,00, cada.

De acordo com a delegacia, a ação foi batizada de *Mama´s Boy em razão de o investigado guardar as drogas na residência da genitora— com quem residia, e também por ter tatuado no peito o nome da mãe.

“No momento da prisão, a mãe do envolvido estava no local de trabalho. Ainda não encontramos qualquer relação dela com o tráfico de drogas praticado pelo filho, ou mesmo de que soubesse sobre o crime praticado pelo filho”, destaca o delegado-adjunto da 38ª DP, Walber Lima.