STJ mantém condenação de diretor de hospital

Segundo a decisão, Tiago terá que indenizar todas as vítimas lesadas pelo mecanismo. Os exames foram realizados na unidade em 2017

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta quinta-feira (29), manter a condenação do diretor da Clínica do Povo de Samambaia.

Tiago Henrique Silva Gonçalves foi condenado por estelionato e falsificação de laudos de exames, nos quais recebia os valores como se tivesse feito a análise, mas somente repetia resultados de pacientes anteriores.

De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), cerca de 100 pessoas foram enganadas por Tiago, que, para ficar no lucro, não enviava o material coletado aos laboratórios e falsificava os resultados.