Dia de eleições deve ter chuvas no DF

A previsão do INMET e do Climatempo é que o domingo terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia

Gabriel de Sousa

Além da colinha e do título de eleitor, os brasilienses também deverão levar o seu guarda-chuva quando for votar neste domingo (2). Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas no dia do primeiro turno das eleições de 2022.

Ao longo do dia, a umidade máxima será de 95%, com mínima de 40%. O pico de temperatura deve ser de 28ºC, enquanto que a menor prevista é de 19ºC. Apesar da possibilidade de chuva, o domingo não deve ter ventos fortes, com correntes fracas e com rajadas moderadas.

A empresa paulista de meteorologia Climatempo também prevê que o domingo (2) contará com chuvas na capital federal. Segundo a medição, há 83% de chance de haver precipitações, ocorrendo pelas partes da tarde e da noite, com sol e aumento de nuvens pela manhã.

O Climatempo estima que a temperatura máxima do domingo em Brasília será de 30º, enquanto que a mínima será de 19ºC, a mesma prevista pelos profissionais do INMET. A umidade máxima do ar vai variar entre 55 e 26%, uma amplitude bem menor do que a prevista pelo Instituto Nacional.

Sexta e sábado com riscos de chuvas isoladas

Para esta sexta-feira (30) e este sábado (1º) , o INMET prevê que haverá a presença de muitas nuvens, com riscos de chuvas isoladas ao decorrer dos dias. O calorão irá permanecer, com temperaturas máximas de 32ºC nesta sexta, com mínimas de 19ºC. No sábado, o pico de temperatura será de 31ºC, com baixas de até 20ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia também estima que a umidade dos dois dias poderá chegar a até 90%, o que aumenta a possibilidade de chuvas neste fim de semana. A intensidade do vento será fraca com rajadas moderadas.

Em contrapartida, o Climatempo indica que não há possibilidade de chuva em Brasília nesta sexta-feira (30). A empresa prevê um dia de muitas nuvens, mas sem indícios de precipitações. A previsão para esta sexta é de temperatura máxima de 33ºC e mínima de 20ºC. A umidade pode variar entre 55 e 21%, o que alerta para uma hidratação consciente do morador do DF.

Já a expectativa do Climatempo para a véspera de eleições é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite. A possibilidade de precipitação na capital federal é de 90%. Já a temperatura máxima é de 32ºC e a mínima de 20ºC. A umidade do ar varia entre 64% e 27%.