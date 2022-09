Vídeos: entregador é atropelado no Areal e motorista foge

Ainda de acordo com a vítima, não houve qualquer discussão anterior. “No momento da batida foi muito rápido, eu não sei dizer como foi”

Um entregador de delivery foi atropelado no último sábado (24), durante uma entrega na QS 11, conjunto R do Areal. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o motoqueiro Gustavo Nascimento, de 26 anos, ele parou em frente a casa que realizaria a entrega e descia da moto quando um carro o atropelou.

Veja os vídeos:

Ainda de acordo com a vítima, não houve qualquer discussão anterior. “No momento da batida foi muito rápido, eu não sei dizer como foi. Depois que atingiu, quando eu já estava no chão e com vários populares ao redor, eu tentei mexer os braços e pernas para ver se não tinha quebrado nada”, explicou o entregador ao Jornal de Brasília, em parceria com o programa Pão na Chapa.

Mesmo com o impacto, Gustavo não teve ferimentos graves. Com a ajuda dos vizinhos, ele conseguiu as filmagens do momento do atropelamento e foi até a Delegacia de Polícia abrir um Boletim de Ocorrência.

“No momento que iniciei nessa profissão sempre andei mais devagar e com cuidado, sabendo que um possível acidente eu poderia perder minha vida ou machucar gravemente”, finalizou a vítima, que trabalha com entregas há dois anos.