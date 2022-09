Ibaneis promete concluir Hospital do Câncer

Segundo o mandatário, o plano era construir os três hospitais ainda no primeiro mandato, mas a pandemia de Covid-19 adiou os planos

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta quinta-feira (29), que, caso reeleito, pretende construir três novos hospitais para o DF, concluir a obra do Hospital do Câncer Jofran Frejat e contratar quatro mil profissionais para a saúde.

Segundo o mandatário, o plano era construir os três hospitais ainda no primeiro mandato, mas a pandemia de Covid-19 adiou os planos. Para o combate ao vírus, foram investidos cerca de R$ 3 bilhões.

“O que a gente projeta agora para o segundo mandato é a construção desses três hospitais, a conclusão do Hospital Jofran Frejat, que é o Hospital do Câncer, e a contratação de pelo menos mais quatro mil profissionais para a saúde para que a gente possa desafogar essas filas”, explicou Ibaneis. Os hospitais mencionados pelo governador serão erguidos em São Sebastião, Recanto das Emas e Guará.

O governador também falou do mutirão de cirurgias na rede pública, quando serão feitos mais de 3,2 mil procedimentos em pacientes para reduzir as filas que se formaram devido à pandemia pelo remanejamento de leitos.

Ibaneis também lembrou as sete UPAs construídas em seu governo, as dez novas UBSs e as reformas que serão feitas em algumas unidades. “Estamos avançando com a construção do bloco de expansão do Hospital de Brazlândia e também com a expansão do Hospital de Planaltina. Além disso, nós construímos um hospital na Ceilândia, um hospital de 80 leitos, aumentamos a capacidade de atendimento do Hospital da Ceilândia e aumentamos a capacidade de atendimento do Hospital de Samambaia. Então, muito foi feito. Agora precisamos fazer cada vez mais nessa área da saúde”, acrescentou.