Sistema Corumbá beneficiará 1,3 milhão de habitantes no DF e em Goiás

O Sistema Produtor Corumbá, será inaugurado na próxima quarta-feira, 6, em cerimonia na Estação de Tratamento de Água Corumbá, com inicio às 11h. O evento contará com a presença dos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de Goiás, Ronaldo Caiado, e dos presidentes das companhias de saneamento do DF (Caesb), Pedro Cardoso, e de Goiás (Saneago), Ricardo Soavinski.

O Sistema Produtor de Água do Corumbá é um conjunto de obras que servirá para captação de agua no reservatório de Corumbá IV. A locação contará com estruturas de tratamento para que a água se torne potável e possa ser distribuída para a população do Distrito Federal e Goiás. A estimativa é que cerca de 1,3 habitantes sejam beneficiados.

Na primeira etapa da obra foram investidos cerca de R$ 500 milhões. O Sistema Corumbá vem suprir a necessidade de adoção de novos mananciais de abastecimento de água para o DF, diante do crescimento da população, possibilitando à região dar continuidade ao seu desenvolvimento.

Com sua entrada em operação, o sistema reforça e amplia o abastecimento de água tratada da região sul do Distrito Federal, que inclui as cidades de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, além de áreas em processo de consolidação como o Setor Habitacional Ponte de Terra e o Setor Meirelles.

Indiretamente, toda a parcela oeste do DF e a cidade de Águas Lindas de Goiás também serão beneficiadas, com a geração de excedentes no Sistema Descoberto. Em Goiás, serão beneficiados os municípios de Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama.

O ponto de captação de água no reservatório de Corumbá IV fica em Luziânia (GO), em uma área coberta pelo lago de 173 km2. A partir dessa etapa, a água passa pela Elevatória de Água Bruta e segue caminho, por meio de adutoras, até a Estação de Tratamento de Água Corumbá. Na sequência, a água é encaminhada por meio de redes de distribuição para Goiás e o Distrito Federal.

Obras realizadas

A Caesb e a Saneago executaram juntas a adutora de água bruta do empreendimento, composto por uma tubulação de aço com diâmetro de 1.200 mm e capacidade de 2.800 litros/segundo. Foram feitos 12,3 km de tubulação junto à captação de água, sob a responsabilidade da Saneago, e 15,4 km até a Estação de Tratamento de Água Corumbá, executados pela Caesb.

A captação e a Estação Elevatória de Água Bruta, que possuem quatro conjuntos de bombas centrífugas, motores de 5.700 cv e capacidade de 2.800 litros/segundo de água, foram executadas pela Saneago, bem como 34 km de linhas de transmissão e uma subestação elétrica 138 kV.

Já a Estação de Tratamento de Água Corumbá (ETA), as elevatórias e as adutoras de água tratada foram construídas pela Caesb. A ETA Corumbá tem capacidade para tratar até 2.800 litros/segundo de água na primeira etapa, e usará processo de tratamento por coagulação, floculação, clarificação e filtração. Dentro do DF, a água será bombeada até a cidade de Santa Maria, de onde será distribuída para a população.

Com informações da Agência Brasília