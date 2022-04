Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no DF

O suspeito foi preso em flagrante pela equipe do Grupo Tático Rural depois de apalpar uma mulher em um ônibus que faz linha para Ceilândia.

Na noite desta quinta-feira, 31, por volta das 20h, um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar por importunação sexual dentro de ônibus coletivo. O caso aconteceu na QNM 2, Setor M, em Ceilândia (DF).

Os Policiais Militares estavam em frente à 15ª DP quando foram abordados pelos passageiros que estavam presentes no coletivo.

O homem foi identificado, e a equipe realizou a prisão do mesmo. Junto com a vítima, ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Ceilândia (DEAM II), onde foi detido em flagrante pelo crime de Importunação Sexual (art. 215-A do Código Penal brasileiro).