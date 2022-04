Motorista abandou carro em rodovia, tenta fugir da PMDF, mas acaba preso em seguida

No início da noite, policiais militares estavam realizando um patrulhamento na EPIA Sul quando um motorista evitou ultrapassar a viatura

Por Mariana Haun

No início da noite dessa quinta-feira, 31, policiais militares do Grupo Tático Operacional 45 estavam realizando um patrulhamento na EPIA Sul, na frente Núcleo Bandeirante, quando um motorista dirigindo uma VW Kombi, evitou ultrapassar a viatura. Os policiais ao estranharem a atitude, resolveram abordá-lo, o condutor não atendeu a ordem, e fugiu.

Com a decisão do motorista, se iniciou o acompanhamento da viatura a Kombi. O homem, em sua tentativa de escapar, subiu com o carro no canteiro central da EPIA, porém perdeu o controle do veículo e colidiu com outro que carro que passava.

Foto: Reprodução

Com a colisão, o motorista saiu do carro, e tentou fugir correndo entre os carros na via, mas acabou sendo preso em frente a Polícia Rodoviária Federal da EPIA Sul.

Após a apreensão, os policiais descobriram que o carro era furtado e estava portanto a placa de outra Kombi.

Foto: Reprodução

O preso já era recidivo no crime de adulteração de sinal de identificador de veiculo e possuiu passagens por receptação qualificada e roubo de veiculo.