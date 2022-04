Na Hora do Riacho Fundo passará por reforma

Entre os dias 11 e 14 de abril, a unidade estará fechada para atendimento para que possa ser feita a transferência temporária de endereço

A partir do dia 11 de abril, o atendimento presencial na unidade Na Hora do Riacho Fundo será temporariamente suspenso. A unidade será revitalizada e, durante o período de reforma, os serviços prestados presencialmente passarão a ser na Administração Regional do Riacho Fundo I, localizada na Área Central 03, Lote 06.

Entre os dias 11 e 14 de abril, a unidade estará fechada para atendimento para que possa ser feita a transferência temporária de endereço, os atendimentos voltarão a partir do dia 18 deste mês já no endereço temporário.

Quanto aos servidores da unidade Na Hora do Riacho Fundo deverão continuar prestando seus trabalhos no local provisório, ou serão remanejados à critério dos seus respectivos órgãos de origem. Bem como os colaboradores terceirizados da empresa prestadora dos serviços contratados.

A obra está prevista para ser concluída em julho deste ano.