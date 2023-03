Setur participa, pela primeira vez, da Feira internacional de Lisboa

Araújo afirmou que pretende fazer com que Brasília seja um dos três destinos mais visitados do Brasil

A Secretária de Turismo do DF (Setur/DF) montou um estande na Bolsa de Turismo de Lisboa (BLT), uma das maiores feiras internacionais do segmento, que é sinônimo de inovação e criação de oportunidades voltadas para o turismo do mundo inteiro, para atrair turistas e investidores para Brasília. O evento, que começou ontem (01) e vai até o dia 5 de março, reúne 32 expositores brasileiros e representantes de 75 destinos internacionais.

O Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, está participando do evento e afirmou que pretende fazer com que Brasília seja um dos três destinos mais visitados do Brasil.

“Queremos que os turistas conheçam a cidade de Oscar Niemeyer e de Lúcio Costa, os jardins de Burle Marx, os monumentos, entre tantos outros atrativos, justamente para conscientizar o turista sobre o valor dos três poderes, o valor da democracia. E vamos muito além do Turismo Cívico, já que também estamos investindo no turismo náutico, pelo lago Paranoá, e divulgando os mais de 80 parques ecológicos e esportivos do nosso destino”, afirmou o secretário, em entrevista ao M&E. “No entanto, o principal segmento segue sendo o de eventos e negócios”, finalizou.

Para o mercado português o Brasil é um destino importante, pois conta com 7 milhões de viajantes por ano, conectividade aérea com voos diretos para todas as regiões do país, além de segmentos que agradam ao turista e a facilidade do idioma.