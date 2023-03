“Parem de nós matar”, diz Celina Leão sobre casos de feminicídio

A mandatária ainda lamentou que os esforços dos órgãos responsáveis não sejam suficientes para proteger as mulheres

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), fez um apelo, na tarde desta quinta-feira (02), e lamentou os dois casos de feminicídio registrados durante a madrugada na capital. “Parem de nós matar”, disse durante o lançamento do projeto Março Mais Mulher, em comemoração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

“O nosso sorriso mistura-se as lágrimas nesta tarde. Apesar da belíssima programação que organizamos para hoje, recebemos a notícia de que na véspera do lançamento de um calendário destinado às mulheres do DF, duas perderam a vida pelo simples fato de terem nascido mulher”, começou Celina.

“Enquanto estamos aqui, celebrando, duas famílias choram. Todo o esforço dos órgãos responsáveis têm mostrado ser incapaz de coibir a violência contra a mulher. Precisamos refletir onde estamos falhando. O dever de impedir esse tipo de comportamento é das autoridades, mas também de todo cidadão. Não permaneçam calados ao verem alguém com comportamento agressivo. Denunciem. Parem de matar nossas mulheres e deixarem nossas crianças órfãs”, continuou.

Segundo Celina, o Governo do DF (GDF) está preparando um projeto para dar suporte financeiro às mulheres vítimas de violência que não conseguem sair de suas relações por falta de condições financeiras. O projeto deve ser anunciado em breve, “assim que os valores forem determinados”.

Março Mais Mulher

O projeto, lançado nesta quinta, contará com diversas ações de combate a violência de gênero e acolhimento de vítimas.

De acordo com a Secretaria da Mulher, o projeto tem o objetivo de incentivar a pauta feminina e acolher as mulheres brasilienses.