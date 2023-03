Trabalhos para concluir obra parada há uma década começam

Prédio da antiga Fubra, no campus Darcy Ribeiro, será totalmente recuperado até dezembro, com recursos próprios. No mês passado, a UnB assinou o contrato

Começaram as obras para a finalização da Unidade Administrativa e de Serviços (UAS), prédio da antiga Fubra (Fundação Universitária de Brasília). A reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abrahão, assinou o contrato com a empresa Artflex, no Salão de Atos. São R$ 7.105.978,54 destinados à construção, provenientes de recursos próprios, com previsão de conclusão em 10 meses. A estrutura, de aproximadamente 1.781,77m², fica no campus Darcy Ribeiro, e vai abrigar empresas do Parque Científico e Tecnológico da UnB (PCTec) e áreas administrativas da Universidade.

“Fiz questão de fazer essa assinatura numa solenidade. É uma edificação muito esperada na Universidade de Brasília. É uma conquista. Esse é um dos últimos esqueletos que temos na Universidade. Quando nossa gestão assumiu, em 2016, a UnB era um parque de esqueletos. Conseguimos retomar praticamente todas as obras”, disse a reitora Márcia Abrahão.

A construção do prédio foi interrompida há uma década. Desde então, o espaço sofre depredação, sendo pichado e tendo parte da estrutura destruída. Por meio de inspeções da edificação, foi feito um laudo técnico que avaliou as condições do local. O documento confirmou a necessidade de restaurações, sem colocação de carga pesada no pavimento superior.

De acordo com o diretor do CPTec, Carlos Gurgel, o prédio vai oferecer espaços para empresas de base tecnológica, startups e outras iniciativas do Parque. A expectativa é de que o local abrigue até 20 empreendimentos de médio porte, cada um com até 20 pessoas trabalhando, assim que a obra for concluída. “É muito importante a Universidade de Brasília promovendo inovação, trazendo empresas competitivas e startups”, afirmou.

Retomada da obra, pausada há quase uma década, prevê aporte de mais de R$ 7 milhões.



Assessor estratégico do Gabinete da Reitora, o arquiteto e professor Benny Schvarsberg lembra que, desde a fundação da UnB, em 1962, a instituição vem crescendo, tanto em número de prédios quanto de população. Hoje, cerca de 50 mil pessoas frequentam o campus Darcy Ribeiro, que tem 4 milhões de metros quadrados. “Esse constrangimento de ter esqueletos de construções abandonadas vai acabar. E vai ajudar muito a qualificar e consolidar a área ao Sul do campus. É uma universidade que sempre zelou pela qualidade e pelas condições do espaço físico”, ressaltou.

A obra prevê a construção de recepção, refeitório, áreas técnicas e salas de treinamento, reunião e administrativas. “Estamos completamente comprometidos em realizar o projeto, a execução, cumprindo todos os prazos. Vamos conseguir vencer as demandas técnicas que devem aparecer ainda. Quero agradecer a parceria e a confiança”, disse o representante da empresa Artflex, Rafael Lyra Menezes, que fará a obra.

“Vemos a UnB novamente resistindo, investindo e aprimorando. Agora, com a assinatura deste contrato, poderemos resgatar os recursos aplicados nessa obra à época. São ações de recuperação estrutural do prédio que sofreu com intemperismo e depredação. Com certeza, será uma edificação que vai aprimorar a educação pública, o ensino e a pesquisa”, frisou o secretário de Infraestrutura, Augusto Dias.

