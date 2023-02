Serasa faz mutirão com descontos em dívidas

Tenda montada no estacionamento da plataforma superior da Rodoviária oferece descontos de até 99% em dívidas

A partir desta terça-feira (28), o brasiliense tem a oportunidade de limpar o nome no sistema da Serasa. Em mais um Feirão da instituição para a negociação de dívidas com descontos de até 99%, foi montada uma tenda no estacionamento da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto com 30 pontos de atendimento para quem quiser fazer um acordo para sair da lista de inadimplentes da capital.

A inadimplência acontece quando as dívidas feitas com o cartão de crédito, por exemplo, não são pagas no vencimento da fatura. Assim também acontece quando o prazo de validade de cheques especiais, crediários, entre outros, não são respeitados. Pessoas se endividam quando compram itens a prazo, com pagamento posterior, porém o atraso na quitação das dívidas é chamado de inadimplência.

A tenda estará na Rodoviária até o dia 4 de março, sábado, com funcionamento das 8h às 18h. Porém, será possível negociar as dívidas também pelo aplicativo da Serasa até o dia 31 de março. Esta é a primeira vez que a edição acontece presencialmente em Brasília, considerada como um Feirão Emergencial devido ao perfil de gastos a prazo e atraso nas contas do brasiliense. Por dia, são esperadas cerca de mil pessoas em busca de negociação das dívidas.

O Distrito Federal é a unidade da Federação com maior valor de inadimplência: são em média R$ 7 mil em dívidas atrasadas por pessoa – a média brasileira é de R$ 4,6 mil. Esta foi uma das razões para a realização do Feirão da Serasa em Brasília, uma vez que a capital também é a 4ª colocada na proporção de população endividada, tendo 51% dos habitantes adultos inadimplentes, sendo aproximadamente 1,2 milhão de cidadãos na situação.

Neste 11º ano do Feirão, uma das novidades está nas condições de pagamento das dívidas. Além da possibilidade de parcelamento em até 72 vezes, esta é a primeira vez em que o cidadão poderá utilizar a modalidade do Pix para quitar as pendências com os credores. São 425 empresas parceiras com a Serasa entre bancos, lojas do varejo, empresas de telefonia, universidades e outras, que oferecem descontos para os endividados.

O perfil do endividado brasiliense apresenta maioria masculina, sendo 53,1% dos inadimplentes, tendo a maior parte, cerca de 35,6%, a faixa etária entre 26 e 40 anos. Em seguida estão os homens com idade entre 41 e 60 anos, com 34,7% do total. O maior número de inadimplentes está no segmento financeiro (bancos e cartões de crédito), representando 31,62% da totalidade.

Também será possível renegociar débitos em abertos com a Caixa Econômica Federal, que estará com atendimento presencial.

Cenário brasileiro

Atualmente, no Brasil, são cerca de 70,1 milhões de pessoas inadimplentes, acumulando um total de aproximadamente R$ 323,3 bilhões em contas atrasadas. Tanto a quantidade de cidadãos quanto a cifra acumulada representam recordes na economia brasileira. A quantidade de dívidas feitas entre os inadimplentes, isto é, o número de compromissos financeiros não pagos após o vencimento da fatura, chegou à marca de 252,1 milhões até janeiro de 2023.

A média, portanto, é que um único cidadão esteja devendo para três a quatro credores diferentes. Segundo a série histórica, o número de inadimplentes no Brasil cresceu em cerca de 10,8 milhões de pessoas nos últimos cinco anos. O número mais alto anteriormente era de 69,8 milhões de endividados, em novembro de 2022.

A elevação atual, porém, acontece desde setembro de 2021, quando a quantidade de indivíduos endividados era de 62,2 milhões de pessoas, com patamar inferior à época de pré-pandemia. Desde aquele mês, o crescimento de inadimplentes foi de cerca de 12,7% até o índice recorde atual, de janeiro de 2023.

De acordo com o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, o principal fator que gerou a crescente inadimplência no país foi a inflação. “É hoje um dos principais problemas, um dos principais desafios macroeconômicos que nós temos no país. O fato é que vários meses da inflação rodando acima de 10%, principalmente até mais ou menos julho do ano passado, fez um estrago muito grande no poder de compra e no bolso de todos os consumidores”, afirmou.

Assim, segundo o economista, a inadimplência é um dos reflexos da perda do poder aquisitivo gerada pela inflação. Alguns dos momentos de interrupção dentro da curva de crescimento, quase ininterrupta de setembro de 2021 até janeiro deste ano, foram quando os Feirões Limpa Nome foram realizados em cidades do Brasil. “[As ações da Serasa] conseguem, de certa forma, interromper essa trajetória [de crescimento da inadimplência]”, continuou o especialista.

Além do DF, outras três unidades da Federação alcançam mais da metade da população adulta inadimplente. São eles os estados do Amazonas, em primeiro lugar, seguido do Rio de Janeiro e do Amapá, respectivamente. A média brasileira é de 43,1% da população dos estados com as dívidas atrasadas não pagas.

Feirões

A iniciativa dos Feirões do Nome Limpo da Serasa começou em 2012. Apenas no último realizado, em novembro de 2022 em quatro cidades diferentes, foram mais de 8,4 milhões de acordos de renegociação de dívidas fechados para mais de 5 milhões de cidadãos inadimplentes entre os atendimentos presenciais e on-line. O total de descontos alcançou mais de R$ 20 bilhões na ação.