Segundo lote do Cartão Material Escolar será pago nesta sexta (16)

No site e no aplicativo do GDF Social, os estudantes e seus responsáveis podem verificar se foram contemplados no lote

A Secretaria de Educação (SEE) irá liberar, nesta sexta-feira (16), o segundo loto do Cartão Material Escolar (CME). No total, serão 25.775 de 22.668 famílias beneficiados com o pagamento. Nesse lote, serão contemplados os beneficiários que não tinham o cartão físico.

No site e no aplicativo do GDF Social, os estudantes e seus responsáveis podem verificar se foram contemplados no lote e onde retirar o cartão, com base no CPF e data de nascimento.

A retirada pode ser feita desta sexta ao dia 23, por ordem alfabética do primeiro nome do estudante. Veja abaixo o cronograma.

→ Sexta (16): A-B

→ Dia 19: C-E

→ Dia 20: F-J

→ Dia 21: K-L

→ Dia 22: M-Q

→ Dia 23: R-Z

A SEE-DF esclarece que tanto o primeiro lote quanto o segundo consideram os dados cruzados em meados de janeiro. Portanto, se a matrícula do beneficiário foi feita após esse processo, é provável que a liberação do benefício ocorra apenas no terceiro lote, que tem previsão de disponibilidade após o início do ano letivo, em março.

Veja se você foi contemplado neste lote.

Benefício social

O Cartão Material Escolar é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do Bolsa Família ou programa similar do governo federal. O benefício contempla estudantes de educação infantil, ensino fundamental e especial com R$ 320, enquanto os de ensino médio têm direito a R$ 240.

Em dezembro de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) uma portaria conjunta que define as competências das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) para a operacionalização do benefício.

Veja a lista das 339 papelarias credenciadas, este ano, para vender os materiais da lista fornecida pelas escolas da rede pública.

As informações são da Agência Brasília