PMDF realiza apreensão de espingarda durante patrulhamento na Asa Norte

Os policiais encontraram uma espingarda calibre .22

Na madrugada desta sexta-feira (16), os policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuaram uma importante apreensão de arma de fogo na região da Asa Norte, por volta da 1h.

A equipe realizava o patrulhamento da rodovia quando avistaram um veículo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a revista veicular, os policiais encontraram uma espingarda calibre .22, que estava em posse do condutor do veículo.

O indivíduo assumiu a posse da arma, no entanto, não apresentou a documentação necessária para sua legalidade. Diante disso, ele recebeu voz de prisão no local e foi conduzido, juntamente com a espingarda apreendida, para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.