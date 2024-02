PMDF desmantela esquema de tráfico de drogas e receptação no Gama

Os policiais conseguiram recuperar um celular que havia sido reportado como roubado em 2022

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu trio suspeito de tráfico de drogas e receptação, por meio de uma operação conduzida pelo Grupo Tático Operacional do Gama 29 (GTOP 29).

A ação policial, realizada na Quadra 01 do Setor Leste do Gama, resultou na prisão de dois adultos e na apreensão de uma adolescente envolvida no comércio ilegal de entorpecentes. Além disso, os agentes conseguiram recuperar um celular que havia sido reportado como roubado em 2022.

Os suspeitos detidos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)