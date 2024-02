Policial penal suspeito de envolvimento com organização criminosa é afastado do cargo

O policial em questão é suspeito de fornecer dados pessoais de um colega policial civil à liderança de uma organização criminosa

Nesta manhã de sexta-feira (16), o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, atendendo a uma solicitação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), determinou o afastamento temporário de um policial penal do Distrito Federal de suas funções públicas.

O afastamento tem duração prevista de 90 dias, durante os quais o policial penal está proibido de acessar as dependências e sistemas do sistema prisional do Distrito Federal.

Além disso, o policial penal é investigado por tentar favorecer um dos líderes da organização criminosa ao flexibilizar o cumprimento de sua prisão preventiva.

Simultaneamente à decisão judicial, foi realizado um mandado de busca na residência do policial penal afastado, situada no Jardins Mangueiral, em Brasília/DF, com a participação da Polícia Penal do DF. Por ordem do tribunal, a PCDF apreendeu as armas de fogo, a carteira funcional e o distintivo do policial penal.

As investigações desse caso estão sob responsabilidade da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), com apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape).

A Operação Coiote e a Organização Criminosa

A organização criminosa em questão foi desmantelada em 18 de setembro de 2023, durante a Operação Coiote da PCDF, conduzida pela 18ª DP. De acordo com as investigações, a ORCRIM estava envolvida em fraudes de acidentes automobilísticos com o propósito de receber indenizações de seguros.

Durante as investigações, foram identificados 12 acidentes forjados no Distrito Federal, ocorridos entre 2015 e 2022, resultando na destruição de 25 veículos. Um desses acidentes ocorreu em Brazlândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os membros da organização criminosa incluíam um policial militar licenciado, um policial militar da ativa e uma advogada.

Desdobramentos das Investigações

Segundo os dados apurados, o policial penal afastado mantinha vínculos de amizade com um dos líderes da organização criminosa. Em outubro de 2023, ele acessou informações pessoais do policial civil encarregado das investigações e as repassou ao grupo criminoso. Com essas informações, a ORCRIM enviou um indivíduo à casa do policial civil para intimidá-lo.

Além disso, foi constatado que o policial penal tentou classificar um dos líderes da organização criminosa para trabalho interno no Centro de Detenção Provisória II – CDP II, antes do prazo estabelecido. A Seape detectou a irregularidade e impediu a classificação. Na época, o policial penal afastado ocupava o cargo de Diretor-Adjunto do CDP II, onde os líderes da organização criminosa estavam detidos.

Exoneração do Policial Penal Afastado

Em decorrência das investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia – Brazlândia, a Seape tomou conhecimento dos fatos e, em 6 de fevereiro, exonerou o policial penal afastado de sua função de Diretor-Adjunto do CDP II.