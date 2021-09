Secec prorroga consulta pública do FAC

O secretário-executivo Carlos Alberto Junior preparou um vídeo explicativo à comunidade cultural visando ao maior entendimento1

A consulta pública com vistas à publicação do FAC Brasília Multicultural 2, correspondente ao segundo bloco de editais do Fundo de Apoio à Cultura de 2021 foi prorrogada. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) responsável pela realização, estipulou a nova data até a quinta-feira (23/9).

Visando ao maior entendimento dos recursos do FAC neste ano, que recebeu crédito suplementar no valor de R$ 91,6 milhões na última semana, o secretário-executivo Carlos Alberto Junior preparou um vídeo explicativo à comunidade cultural.

Confira abaixo o vídeo gravado em ambiente controlado:

Acesse aqui o Anexo I – Definição das áreas e linhas de apoio.

A sociedade civil pode encaminhar suas sugestões ao e-mail [email protected]

