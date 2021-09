Brazlândia recebe 10ª edição do programa Sua Vida Vale Muito

Ação itinerante leva serviços de saúde e bem-estar a moradores nos dias 24 e 25 de setembro

O programa Sua Vida Vale Muito da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) chega esta semana à Brazlândia, levando serviços de saúde e bem-estar para a população na sexta-feira (24), das 9h às 17, e no sábado (25), entre 9h e 13h, na Praça do Laço. Na 10ª edição do programa, serão oferecidos atendimentos com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, massoterapeutas e acupunturistas.

Os moradores terão acesso também a vacinação contra H1N1, teste de IST (Sífilis, HIV, hepatite B e C), exame de vista, avalição física, orientação nutricional e odontológica. Além dos serviços de saúde, a programação inclui autoatendimento do Na Hora e emissão gratuita da 1ª e 2ª via do RG (vagas limitadas com emissão de senha).

“Com esta ação itinerante, conseguimos proporcionar aos moradores da região um momento de cuidado e bem-estar físico, social e emocional, disponibilizando diversos profissionais de saúde em um local de fácil acesso e perto de suas casas. Todos os atendimentos são gratuitos”, explica a secretária da Sejus, Marcela Passamani.

Criado em 2020, o programa Sua Vida Vale Muito já realizou mais de 10 mil atendimentos em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, como Itapoã, Recanto das Emas, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho II, São Sebastião, Samambaia, Santa Maria, Rodoviária do Plano Piloto e Fercal.

O evento é promovido pela Sejus com o apoio de outros órgãos públicos, sociedade civil e voluntários. Nesta edição os parceiros são: Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Sesc, laboratório Sabin, Fundação Regional de Assistência Oftalmológica e Vista Hospital da Catarata.