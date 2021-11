Rompimento de tubulação de oxigênio mobiliza equipes do CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando 06 viaturas e 21 militares

Um vazamento de oxigênio no Hospital Regional de Taguatinga mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) nesta terça-feira, 23. O vazamento foi no 4º andar, onde funciona a enfermaria ortopédica.

Equipes do CBMDF fizeram o controle do vazamento fechando o registro da tubulação do 4º andar e a ventilação do local. Uma equipe especializada em produtos perigosos estava no local

Felizmente, não houve nenhum prejuízo para os pacientes do HRT, visto que no 4º andar não havia paciente em oxigenoterapia.

O reparo foi temporário e a equipe técnica de manutenção realizará o reparo definitivo. Toda a operação durou cerca de três horas e não houve vítimas nem necessidade de remanejamento ou evacuação de pacientes.