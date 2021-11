Babá é presa por maus-tratos a bebê no Cruzeiro. Veja vídeo

Mãe da criança relatou que a suspeita teria enforcado a bebê com uma manta

Uma babá de 18 anos foi presa pela Polícia Militar (PMDF) suspeitas de maus-tratos a uma criança de 5 meses. O caso ocorreu por volta de 14h de segunda-feira (22), no Cruzeiro.

A PMDF foi acionada via 190, se dirigiu ao local e encontrou a mãe do bebê. Ela contou aos policiais que a babá havia sufocado a criança com uma manta e mostrou filmagens do ocorrido.

No vídeo abaixo, a babá aparece na frente do bebê. Ela se levanta com a criança, coloca-a no carrinho, retira-a e volta a deitá-la. Neste momento, a mulher coloca uma manta branca no rosto do bebê. Assista:

A babá não estava mais no local, mas os militares foram à casa dela, também no Cruzeiro. Lá, ela foi encontrada, presa e levada à 5ª Delegacia de Polícia (área central).

O pai da criança registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil (PCDF).