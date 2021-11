Estimativa de vendas aumenta e vagas de emprego aparecem

De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, é esperado um aumento de 20,59% nas vendas. Em 2020, o número correspondia a 2,2%

Nesta terça-feira (23), quase metade das vagas de emprego oferecidas nas agências do trabalhador no DF é para o comércio. O número de oportunidades, que chega a 178, reflete a expectativa dos comerciantes para as vendas de fim de ano.

De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, é esperado um aumento de 20,59% nas vendas. Em 2020, o número correspondia a 2,2%.

As oportunidades são para assistentes e consultores de vendas, repositores de mercadorias, vendedores, balconistas, auxiliares de logística, gerente e operadores de caixa. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,2 mil, mais benefícios. Todas as vagas são para profissionais de nível médio de escolaridade. A maioria não exige experiência

Ainda no comércio, 22 vagas são para açougueiros. Os contratados poderão receber salários de R$ 1.330 ou R$ 1.486, a depender da empresa contratante. Para se candidatar, basta ensino fundamental. Apenas duas das oportunidades exigem experiência na área.

No ramo da gastronomia, 25 vagas estão abertas para auxiliares de cozinha e de sushiman, cozinheiro, cumim, maitre, pizzaiolo e sushiman. Todos exigem profissionais com nível médio de escolaridade. As remunerações são de R$ 1.188, mais benefícios, para a maioria. Apenas pizzaiolo receberá salário diferente, no valor de R$ 1.128,60, mais benefícios.

Ainda entre as 361 vagas do dia, seis são para auxiliares de limpeza, sendo uma delas exclusiva para pessoas com deficiência, três para caseiros e uma para empregado doméstico. Nessas áreas, os salários ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília