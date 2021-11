Inscrições abertas nos centros de línguas

Podem participar, exclusivamente, estudantes devidamente matriculados no ensino fundamental (anos finais), ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA – 2º e 3º segmentos) da rede pública de ensino do Distrito Federal

A Secretaria de Educação do Distrito Federal realiza entre os dias 23 de novembro e 19 de dezembro de 2021 as inscrições para os Centros Interescolares de Línguas (CILs). Para o primeiro semestre de 2022, os interessados poderão optar pelos cursos de espanhol, francês, inglês, alemão e japonês. As inscrições são on-line, pelo site da Secretaria de Educação.

Podem participar, exclusivamente, estudantes devidamente matriculados no ensino fundamental (anos finais), ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA – 2º e 3º segmentos) da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Confira quais são os 19 CILs e os cursos ofertados em cada um:

Unidade Curso ofertado Turno CIL DO PARANOÁ espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DE PLANALTINA espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL DE BRASÍLIA 1 espanhol

inglês

francês

alemão* matutino

vespertino

noturno CIL DE BRASÍLIA 2 espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL DE CEILÂNDIA espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DO GAMA espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DE TAGUATINGA espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DO GUARÁ espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL DO NÚCLEO BANDEIRANTE espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL DO RECANTO DAS EMAS espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DO RIACHO FUNDO II espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL DE SAMAMBAIA espanhol

inglês matutino

vespertino

noturno CIL DE SÃO SEBASTIÃO espanhol

inglês

francês noturno CIL DE SANTA MARIA espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno CIL BRAZLÂNDIA espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino CIL DE SOBRADINHO espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno CIL DO RIACHO FUNDO I espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno

Para 2022, será implementada a terceira chamada para efetivação das matrículas pelos estudantes da rede pública nos CILs. A iniciativa foi adotada pela Secretaria de Educação em razão da grande procura por parte dos veteranos da rede pública pelo ensino de línguas nos centros interescolares.

Resultados

Os resultados serão sempre divulgados no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais do CIL no qual o estudante foi contemplado, sempre a partir das 18h, nas datas abaixo:

1ª chamada – 11/1/22 – Matrículas – 12/1 a 14/1/22

2ª chamada – 10/1/22 – Matrículas – 10/1 a 21/1/22

3ª chamada – 26/1/22 – Matrículas – 27/1 a 28/1/22

Os candidatos contemplados deverão apresentar os seguintes documentos (original e cópia) para efetivar a matrícula: identidade, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e declaração de escolaridade atualizada. Mais orientações para a efetivação das matrículas serão informadas posteriormente.

Vagas remanescentes

As vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobrarem depois das três chamadas para os estudantes da rede pública, serão oferecidas à comunidade em geral. As inscrições, neste caso, serão entre os dias 2/2 e 4/2/2022.

O resultado será divulgado no dia 8/2/2022, após as 18h, também no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais dos CILs. As matrículas serão realizadas de 9/2 e 11/2/2022.

Havendo mais inscritos que o número de vagas ofertadas, a classificação será realizada por sorteio.

Com informações da Agência Brasília