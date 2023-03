Reforma da Concha Acústica terá investimento de R$ 5,6 mi

Na parte técnica, a restauração da Concha Acústica tem como principal objetivo modernizar sua estrutura e melhorar a acústica

A missão dada à Novacap para a reforma da Concha Acústica demonstra o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com a cultura, a arte e a valorização do patrimônio histórico. Projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1969, a Concha necessitava, após análise técnica, de obras de drenagem pluvial, execução de calçadas, estacionamento e paisagismo, operações que demandam um investimento de cerca de R$ 5,6 milhões.

“Com essas obras que estamos realizando, a Concha estará mais preparada para receber uma maior variedade de eventos, como apresentações, peças de teatro e festivais. Esperamos com essa ação que o espaço atraia mais visitantes. Isso é bom para a população e para a cidade”, afirma o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Com a reforma, o espaço se tornará mais acolhedor e acessível. Na parte técnica, a restauração da Concha Acústica tem como principal objetivo modernizar sua estrutura e melhorar a acústica, tornando o local mais atraente e funcional para artistas, músicos e espectadores.

As informações são da Agência Brasília