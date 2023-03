Conselho Federal de Biomedicina participa da Marcha dos Prefeitos em Brasília

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) realiza, nesta terça (27), a 24ª edição da “Marcha dos Prefeitos”, em Brasília

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) realiza, nesta terça (27), a 24ª edição da “Marcha dos Prefeitos”, em Brasília. Oficialmente chamada de “Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”, o evento tem como tema “Pacto federativo: um olhar para o futuro”, e é um importante espaço de diálogo e negociação das demandas dos municipalistas.



O evento reunirá mais de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e convidados, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e segue até quinta (30) de março.



O Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), está presente no evento para mostrar aos participantes, a importância do profissional Biomédico para a saúde dos municípios e Estados do país. “É um momento muito importante para realizar o trabalho de conscientização dos prefeitos e vereadores em relação a nossa profissão”, destacou o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio José Cecchi.