Casal comercializava drogas atrás de escola pública no Lago Sul

Durante as buscas, a polícia encontrou com os traficantes 47 pedras de crack embaladas para a comercialização

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na noite de ontem (27), um homem de 29 anos, e uma uma mulher de 42 anos, que comercializavam crack nas imediações de uma escola pública do Lago Sul.

Após receber denúncias anônimas de que no matagal localizado atrás da escola CEF 06, na QI 15/17, havia um intenso fluxo de usuários de crack, além de apontar um casal como comerciantes da droga, as equipes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), iniciaram as investigações.

Confirmada a veracidade das informações, a polícia abordou um usuário que acabara de adquirir uma pedra de crack dos traficantes. Na sequência, abordaram também os suspeitos. Durante buscas, localizaram com os traficantes outras 47 pedras de crack embaladas, prontas para a entrega e dinheiro em espécie.

O usuário foi ouvido como testemunha, autuado por porte de drogas, assinou Termo Circunstanciado e foi liberado em seguida. Já o casal recebeu voz de prisão e após tomadas as providências legais, foram encaminhados à Carceragem da PCDF.

Em audiência de custódia nesta terça-feira (28), o preso teve a prisão preventiva decretada e a sua parceira irá responder em liberdade. A mulher não possuía antecedentes criminais porém o homem possuía passagem anterior pelo crime de tráfico de drogas.