Pros confirma apoio à reeleição de Ibaneis

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) confirmou, nesta segunda-feira (08), o apoio a candidatura à reeleição de Ibaneis Rocha (MDB). Além do Pros, a aliança de apoio ao atual governador ainda conta com a participação do MDB, PP, PL, PTB, Agir 36 e Solidariedade. Leia também Vídeos: suspeito de duplo homicídio na Ceilândia é preso

Projeto do GDF abre vagas para cursos profissionalizantes "Só tenho a agradecer à Executiva do Pros no DF. É uma caminhada árdua, mas que certamente trará bons frutos, e estando com o Pros aqui certamente vamos chegar a um bom termo", disse Ibaneis Rocha. O presidente regional da sigla, Bernaldo Pontes, também comemorou o apoio. "O Pros decidiu, por unanimidade, dar prosseguimento à boa política que o senhor, Ibaneis Rocha, vem desenvolvendo no DF. Como assistente social, trouxe sugestões para o seu próximo governo no DF", afirmou. Ao lado de Ibaneis, estiveram presentes sua vice-governadora e deputada distrital Celina Leão (PP), o candidato à Câmara Distrital Fernando Fernandes (Pros) e o candidato à Câmara dos Deputados, Severino Cajazeiras (Pros). As eleições estão marcadas para 2 de outubro (1º turno) e 30 de outubro (2º turno), quando mais de 2,2 milhões de eleitores vão às urnas no DF.