Vídeos: suspeito de duplo homicídio na Ceilândia é preso

Ainda de acordo com a polícia, a primeira vítima teria sido morta após chutar uma bola no carro do suspeito

O suspeito de matar dois homens foi preso, no final da tarde da última sexta-feira (05), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Luziânia. Segundo a corporação, o homem, de 24 anos, teria assassinado as vítimas na QNO 19 e 20 de Ceilândia, em maio.

Ainda de acordo com a polícia, a primeira vítima teria sido morta após chutar uma bola no carro do suspeito. Após o incidente, o homem foi até sua casa, pegou uma arma de fogo e uma faca e voltou ao local. Já a segunda vítima teria sido assassinada apenas por estar no lugar. "Essa vítima, mesmo baleada, foi perseguida pelo executor dos disparos até que tombasse ao solo, oportunidade em que o autor desferiu diversos golpes de faca em seu corpo", diz a nota da polícia. Veja o vídeo: Os policiais cumpriam mandado de prisão temporária da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. O suspeito teria ligação com o Comando Vermelho e estaria se escondendo na casa da namorada.