Projeto do GDF abre vagas para cursos profissionalizantes

Ao total, serão 250 vagas, e os interessados podem se inscrever por meio do site da Secretaria de Estado de Trabalho

O Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, abriu chamamento público para preencher vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “No Setor Sul”.

Ao total, serão 250 vagas, e os interessados podem se inscrever por meio do site da Secretaria de Estado de Trabalho, basta preencher o formulário eletrônico. Para auxiliar no preenchimento do formulário, será disponibilizado atendimento presencial, das 8h às 17h, na Agência de Atendimento ao Trabalhador do Plano Piloto.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 16 de agosto.

As vagas serão distribuídas em 10 cursos profissionalizantes, conforme imagem a seguir. Todos terão uma carga horária de 100h.

Reprodução: Secretaria de Trabalho do DF

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal.

As atividades estão previstas para serem iniciadas no dia 5 de setembro, na Sede do Instituto Cultural e Social No Setor, situada no SCS, Quadra 5, Bloco C, Edifício José Haje, sobreloja 70/74 – Asa Sul, Brasília.