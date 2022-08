Apartamento pega fogo na Asa Norte e tem quarto destruído

Antes da chegada dos bombeiros, o dono do apartamento teria jogado seu cachorro pela janela e uma vizinha o pegou

Um apartamento na Asa Norte pegou fogo no final da manhã desta segunda-feira (08).

Segundo o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o apartamento, no segundo andar, com chamas saindo pela janela.

Rapidamente, os militares montaram as linhas de mangueiras para combater diretamente o incêndio com o uso de espuma.

Ao mesmo tempo, as demais equipes executaram a evacuação dos outros apartamentos da prumada onde o sinistro ocorria.

Antes da chegada dos bombeiros, o dono do apartamento teria jogado seu cachorro pela janela e uma vizinha o pegou. Com o impacto, a mulher fraturou a mão e foi encaminhada para o Hospital Home.

O morador saiu do apartamento com a ajuda dos vizinhos. Ele foi atendido por nossas equipes no local, mas estava ileso e não precisou ser transportado para uma unidade de saúde.

As equipes de bombeiros também resgataram um gato do terceiro andar que estava muito assustado e foi se resguardar na janela do apartamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apartamento incendiado tem oito cômodos, porém o incêndio ficou concentrado e confinado em um quarto, os demais ambientes ficaram chamuscados pela fumaça e não apresentavam danos estruturais aparentes.