Prorrogado prazo para empresas interessadas em construir em Samambaia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF) prorrogou o prazo de encerramento das inscrições para o Edital de Convocação Pública nº 1/2024. Os interessados em estabelecer parcerias e viabilizar plano de negócios imobiliários na região administrativa de Samambaia terão até as 23h59 do dia 18 deste mês para fazer a inscrição.

A convocação tem como objetivo a contratação e implantação de empreendimento habitacional, atendendo aos requisitos definidos pela Codhab. O projeto está alinhado com as diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), no âmbito da lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009 e suas alterações, assim como da lei nº 14.620 de 13 de julho de 2023 e suas modificações.

Podem participar desta convocação pública quaisquer empresas do ramo da construção civil, construtora/incorporadora, individualmente ou em consórcio, interessadas em empreender e que apresentem os requisitos de qualificação exigidos no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema disponível neste link.

Consulte a íntegra do edital com as informações e requisitos no site da companhia.

*Com informações da Codhab