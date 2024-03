Usuários do Participa-DF deverão validar o cadastro a partir do dia 4

Após fazer o cadastro na plataforma, eles devem responder ao desafio preenchendo os campos com nome, data de nascimento e nome da mãe

A partir desta segunda-feira (4), os usuários do Participa DF terão mais uma ferramenta de segurança: a validação cadastral, que realiza a consulta no banco de dados da Receita Federal. O programa une o acesso aos sistemas de registro de ouvidorias e de pedidos de acesso à informação do Governo do Distrito Federal (GDF) em um só endereço. Atualmente há mais de 950 mil cadastros no sistema

.O reforço de segurança será direcionado inicialmente aos novos usuários. Após fazer o cadastro na plataforma, eles devem responder ao desafio preenchendo os campos com nome, data de nascimento e nome da mãe. Se existir alguma divergência do cadastro no Participa DF com os dados da Receita Federal – como nome da mãe com a grafia errada ou algum erro de digitação que altere os dados originais – , é preciso corrigi-la.

“A gente queria melhorar a questão da segurança do cadastro dos usuários do Participa DF, então começamos a verificar a validação do CPF com uma base compartilhada com a Receita Federal, que analisa se o CPF é existente ou inválido, e isso melhora a confiabilidade de todo o processo”, resume coordenadora de Desenvolvimento e Operações da Controladoria-Geral do DF, Camila Rocha.

Facilidades

O Participa DF também reforçou recursos na acessibilidade para continuar atendendo seus mais de 950 mil usuários. As melhorias facilitam a utilização para pessoas com deficiência (PcDs) que usam o programa NVDA – plataforma para a leitura de tela que faz uso de código aberto para “ler” o Windows e facilitar a inclusão digital de deficientes visuais.

“No projeto, essa etapa estava um pouco mais adiante, porém entendemos a necessidade de adiantar essa entrega”, lembra o controlador-geral do DF, Daniel Lima. “Ainda faremos outras alterações em busca de um sistema cada vez mais acessível, pois reconhecemos a importância de dar vez e voz a todo cidadão do DF.”

O Participa DF já conta com quase 1 milhão de cadastros de usuários que utilizam os serviços de ouvidoria e de pedidos de acesso à informação. Em 2023, a plataforma registrou 1,8 mil cadastros de pessoas com algum tipo de deficiência, item incluído a fim de buscar criar ações e projetos para atender a demanda desses cidadãos.

Em caso de dúvida, basta ligar na Central 162 para demais orientações, ou ir presencialmente a uma ouvidoria da rede.

*Com informações da Controladoria-Geral do DF