Operação Estouro: PCDF prende traficante que usava distribuidora de gás como fachada no Paranoá

Na última quarta-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), desencadeou a Operação Estouro, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo de 36 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava uma distribuidora de gás como fachada para comercializar cocaína na região do Paranoá. Ele conduzia suas negociações por meio de aplicativos de mensagens, aproveitando as entregas de gás de cozinha para realizar o “delivery” da droga. Além disso, o traficante também vendia entorpecentes em sua própria residência, atendendo a usuários que residiam nas proximidades.

Durante a ação policial, os agentes apreenderam uma considerável quantidade de drogas, incluindo mais de 150 gramas de cocaína peruana, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalagem, uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, 81 munições do mesmo calibre, um simulacro de pistola, uma capa de colete balístico, diversos relógios, sete aparelhos celulares, um notebook, uma máquina de cartões e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 4,7 mil.

O traficante foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.