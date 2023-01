Projeto de capacitação profissional para mulheres abre vagas

Com investimento de R$ 180 mil, provenientes de emenda da deputada Arlete Sampaio, o projeto é uma parceria da Secretaria de Turismo

O Projeto Artetude, de capacitação profissional para mulheres do Itapoã, ainda está com as vagas abertas. O projeto conta com oficinas de biscuit, crochê, fotografia, bordado livre, introdução ao uso da internet e das redes sociais começaram em dezembro e seguem até março.

As interessadas em participar podem se inscrever pessoalmente no local onde ocorrem as atividades – Itapoã II, Quadra 378, Conjunto Q, Lote 5, ao lado da Igreja Dom Orione – ou pelo telefone: (61) 98173-9986.

Com investimento de R$ 180 mil, provenientes de emenda da deputada Arlete Sampaio, o projeto é uma parceria da Secretaria de Turismo do Distrito Federal com a Casa de Cultura Telar, e foram abertas 90 vagas. Até o momento, há 70 mulheres matriculadas, com idades entre 50 e 80 anos.

A coordenadora da iniciativa, Camila Patalucci, disse que o Artetude é uma forma de permitir que as mulheres gerem renda e alcancem a independência financeira por meio da prática de criações artesanais. “Queremos fomentar na região uma enriquecida oferta de produtos e de criações artesanais e artísticas, o que qualifica a cidade também como um destino turístico, atraindo pessoas de outras partes da capital para visitar os pontos de encontro, feiras e eventos recorrentes e exposição, criando uma rede de fortalecimento da tradição e da memória coletiva”, explicou Camila.

Além das oficinas, o projeto terá palestras voltadas para o empreendedorismo, com orientações sobre como estruturar as exposições artesanais, desenvolver um plano de negócio e informações sobre maneiras de comercializar os produtos, de acordo com o público-alvo.

Serviço:

Projeto Artetude

Inscrições no Itapoã II, Quadra 378, Conjunto Q, Lote 5, ao lado da Igreja Dom Orione, ou pelo telefone (61) 98173- 9986.

