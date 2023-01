Não tive qualquer envolvimento, diz Ibaneis após depoimento na PF

“Espero ter deixado claro que não tive qualquer envolvimento seja por ação ou por omissão com os fatos ocorridos no domingo”, disse

O governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) prestou, nesta sexta-feira (13), depoimento na Polícia Federal sobre possíveis falhas de segurança durante os atos golpistas ocorridos no último domingo (08).

Ao Jornal de Brasília, o mandatário afirmou que o depoimento foi “tranquilo” e que respondeu a todos questionamentos feitos. “Espero ter deixado claro que não tive qualquer envolvimento seja por ação ou por omissão com os fatos ocorridos no domingo”, disse.

No último domingo, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Após o ataque, Ibaneis foi afastado do cargo por 90 dias por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A vice-governadora Celina Leão (PP) está exercendo o cargo no momento.

Entre os motivos que levaram Moraes a afastar o governador está a “omissão e conivência” de Ibaneis com os atos que resultou na “ausência do necessário policiamento” Polícia Militar do DF.