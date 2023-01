Reeducandos realizam a limpeza de 80 bocas de lobo em Ceilândia

No Setor Habitacional Pôr do Sol, a limpeza passou pelas quadras residenciais 106, 107, 208, 402 e pelas ruas da Chácara 39

Durante esta semana, cerca de 80 bocas de lobo foram limpas e desobstruídas no Pôr do Sol e no Sol Nascente. A equipe de limpeza contou com o reforço de 15 reeducandos do programa Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

No Setor Habitacional Pôr do Sol, a limpeza passou pelas quadras residenciais 106, 107, 208, 402 e pelas ruas da Chácara 39, localizadas no Trecho I da região. Já no Sol Nascente, o serviço foi iniciado na Avenida das Palmeiras, próximo à Feira do Produtor. Ainda sem uma rede de captação de águas pluviais completa em suas quadras, o Pôr do Sol tem sofrido diversos alagamentos desde as chuvas torrenciais que caíram em dezembro no DF.

Redes obstruídas

“Depois das chuvas, pedimos um apoio à Secretaria de Governo para a desobstrução dos bueiros, pois eles não vinham suportando a quantidade de água, e agora estamos com uma equipe bem reforçada com os reeducandos”, ressalta o administrador do Pôr do Sol, Claudio Rodrigues. “No Pôr do Sol, temos a chamada Avenida do Monte, onde a água desce com muita força, vinda da Ceilândia. Então é necessário manter tudo em pleno funcionamento.”

Segundo o coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Devanir Lopes, as bocas de lobo estavam repletas de garrafas de plástico, inservíveis e lixo doméstico. Os resíduos foram encaminhados à Unidade de Recolhimento de Entulhos (URE), na Estrutural. Uma das redes pluviais também estava obstruída por entulhos. A Novacap vai complementar o serviço.

“Cerca de 80% da sujeira é depositada pela população nas caixas de drenagem. Os outros 20% são compostos de terra, lixo verde e algumas impurezas que a chuva carrega”, aponta Devanir. “Dessa forma, é necessário que o morador se conscientize de que ali não é lugar de jogar lixo.”

As informações são da Agência Brasília