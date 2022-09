Princípio de incêndio atinge lancha estacionada em deck no Setor de Clubes Sul

O CBMDF atendeu um princípio de incêndio em uma lancha estacionada em deck de marina, no Setor de Clubes Esportivos Sul

Na manhã desta terça-feira, 27, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um princípio de incêndio em uma lancha estacionada em deck de marina, no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Quando as embarcações do CBMDF chegaram ao local, já havia funcionários da marina dando um primeiro combate às chamas através de extintores de incêndio, assim também, como uma abundante de fumaça.

As equipes dos bombeiros deram início ao combate com espuma, até a chegada do reforço terrestre. Após a chegada do reforço, foi estabelecida uma linha de mangueira do carro de autobomba (ABT) e, com a bomba mancal, o incêndio foi controlado e debelado.

As chamas atingiram parte do motor e da cabine da embarcação, mas a maioria dela foi preservada.

Três funcionários foram socorridos pelas equipes de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros, pois aspiraram muita fumaça, mas apenas um homem, de 42 anos, foi transportado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Os outros dois funcionários que participaram da extinção preliminar do incêndio, recusaram o transporte para uma unidade de saúde.

Segundo informações do proprietário da marina, a lancha estava passando por manutenção e essa não possuía uma identificação legível. A embarcação ficou sob responsabilidade dos proprietários do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A perícia do CBMDF foi solicitada.