Incêndio em padaria no Setor O de Ceilândia

Na madrugada desta terça-feira, 27, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 05 viaturas e 20 bombeiros militares, referente a um incêndio em na padaria Massa Dourada, localizada na QNO 03, Conjunto A do Setor O de Ceilândia.

Chegando ao local, os bombeiros se depararam com um grande volume de fumaça proveniente de incêndio no estabelecimento comercial. Uma parte da equipe acessou o imóvel e iniciou a varredura da área (térreo e 1º andar) à procura de possíveis vítimas.

A outra parte da equipe combateu as chamas concentradas predominantemente no saguão principal da loja, composto por balcões de atendimento e exposição e caixa. No andar superior, usado para a produção dos alimentos, a onda de calor colapsou o forro de PVC do teto.

Devido à rápida atuação do CBMDF o incêndio foi controlado evitando que atingisse os imóveis vizinhos.

A operação de busca e combate às chamas teve duração de aproximadamente trinta minutos. Após o combate se iniciou o rescaldo (que consiste no resfriamento e neutralização de possíveis novos focos, evitando a reignição das chamas). Foram usados aproximadamente 1200 litros de água no total.