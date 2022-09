Confira a agenda dos candidatos ao GDF para esta terça-feira (27)

Pesquisa divulgada na quarta-feira (21) mostrou Ibaneis com 40% das internções de voto, Leandro Grass com 13% e Leila com 9%

Faltando cinco dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta terça-feira (27). Coronel Moreno (PTB) 22h30: participação no debate da TV Globo Ibaneis Rocha (MDB) 22h30: participação no debate da TV Globo Izalci (PSDB) 8h: café da manhã com colaboradores no Núcleo Rural Boa Esperança II, em frente ao Taquari

