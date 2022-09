Neoenergia Brasília oferece desconto para quitar contas atrasadas

Feirão Fique em Dia vai zerar cobranças de juros, correção monetária e multa das faturas com mais de 180 dias em atraso

A Neoenergia Brasília iniciou, nesta terça-feira (27), uma campanha de negociação voltada para clientes residenciais em todo o Distrito Federal. O Feirão Fique em Dia tem a finalidade de oferecer mais facilidades de pagamento aos clientes, zerando as cobranças de juros, correção monetária e multa das faturas vencidas a mais de 180 dias. Com isso, o desconto para o cliente será de até 40% da dívida total. A condição especial terá uma duração de 30 dias e permitirá a quitação do débito à vista ou parcelado em até 24 vezes no cartão, com o desconto de 23% na taxa de serviço cobrada pelo cartão de crédito.

A intenção da distribuidora é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que se depararam com dificuldade no orçamento doméstico no último ano e torná-los adimplentes com a concessionária. O cliente interessado em aproveitar a oportunidade do Feirão Fique em Dia deve acessar o Portal de Negociação da empresa, clicar no link negociação de dívidas e realizar todo o processo.

“Atenta ao atual cenário econômico, a Neoenergia Brasília oferece condições diferenciadas aos clientes residenciais cujos débitos superam seis meses de atraso. A oportunidade contempla, sobretudo, a desoneração de encargos”, explica o diretor-superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Brasília, Gustavo Alvares. “Essa é uma chance única e acreditamos poder contribuir com as famílias em maior aperto financeiro. Além disso, é importante que as faturas sejam pagas em dia, pois permite que a distribuidora continue fazendo melhorias na rede.”, finaliza.

A negociação para cliente residencial é mais uma iniciativa da empresa com a finalidade de contribuir com a saúde financeira das famílias brasilienses. Nos últimos anos, a concessionária ampliou suas formas de pagamento digital, com possibilidades de quitação via PIX, débito em conta, além de parcelamento ou pagamento recorrente no cartão de crédito. O atendimento ao público foi ampliado e passou a ser feito também pelo Whatsapp, Facebook, teleatendimento (116), site oficial e nas lojas de atendimento.

A distribuidora também reforça que é importante denunciar furtos de energia, pois eles, além de trazer risco à vida, também geram um prejuízo ao bolso de todos os outros clientes regulares.