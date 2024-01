Primeiro bebê de 2024 nasceu no HRSM

Ana Clara estava grávida há 37 semanas e achava que só conheceria o filho lá pelo dia 14 de janeiro, data prevista do parto

A chegada de um novo ano por si só já renova esperanças e traz sentimentos positivos à tona. Para Ana Clara dos Santos, de 19 anos, de agora em diante o Réveillon ganhou mais um significado: a chegada do filho Havi Neres dos Santos. O garoto nasceu no dia 1º de janeiro, à 1h27, pesando 3,3 kg e medindo 49 cm após uma cesariana.

Havi foi o primeiro bebê a nascer no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Ana Clara estava grávida há 37 semanas e achava que só conheceria o filho lá pelo dia 14 de janeiro, data prevista do parto.

“Minha bolsa estourou no dia 30 (de dezembro), cheguei no hospital e começaram a induzir o parto normal. Achei que ele nasceria dia 31”, relata. Mas como o bebê estava muito alto demorou para descer e chegar na parte expulsiva do parto. Porém, devido à posição da cabeça do bebê, mesmo com todo o empenho e ajuda da equipe médica, não tinha como ele nascer de parto normal. Então, preparam Ana Clara para a cesárea e Havi chegou ao mundo saudável.

Nem passou pela cabeça da mãe de primeira viagem que o filho fosse nascer em plena virada do ano. “Eu já estava muito ansiosa, é meu primeiro filho. Estou superfeliz em tê-lo nos meus braços bem e com saúde. O Ano-Novo agora tem um novo significado para mim e para toda a família”, afirma, emocionada.

O segundo bebê a nascer no HRSM também é um menino e se chama Ravi Matos de Oliveira. Ele nasceu de parto normal às 12h43 do dia 1º de janeiro de 2024, pesando 2,5 kg e medindo 45 cm.

Apesar do susto de ter nascido prematuro, o bebê e a mãe, Nathaly de Paula Matos, 22 anos, estão bem. “Planejamos passar o Ano-Novo de outra forma, mas este foi o melhor presente que já recebi. Minha bolsa estourou no dia 30 e decidimos vir logo, pois eu estava de 35 semanas e poderia ser arriscado”, conta.

Moradora de Cristalina (GO), ela veio para Brasília com o marido, Gustavo de Oliveira, 23 anos. Já passado o susto inicial, o casal está radiante com a chegada do primogênito.

“Estamos muito felizes e realizados. Além de comemorar o Ano-Novo, sempre terá festa para comemorar o aniversário do Ravi”, afirma o pai.

