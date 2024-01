Banco de Leite Humano pede doações

Para participar da rede de solidariedade, basta que a mulher esteja em boas condições de saúde, amamentando ou ordenhando para o próprio filho e tenha interesse em doar o alimento

Entre janeiro e novembro de 2023, a Rede de Banco de Leite Humano atendeu mais de 14,2 mil bebês. O insumo ajuda a salvar a vida de crianças nascidas prematuras, com comorbidade ou que, por algum motivo, estão internadas na rede pública de saúde.

Para participar da rede de solidariedade, basta que a mulher esteja em boas condições de saúde, amamentando ou ordenhando para o próprio filho e tenha interesse em doar o alimento.

O cadastro pode ser feito pelo telefone 160 (opção 4), no site do Amamenta Brasília ou em algum dos 14 bancos de leite do DF. Em seguida, a mãe recebe um kit com máscara, touca e potes esterilizados para fazer a coleta, entregue pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), que retorna posteriormente para recolherem as doações.

O processo é simples e qualquer quantidade de leite é bem-vinda. A mulher deve identificar a data da primeira coleta no pote e, ao fim da ordenha, armazená-lo no congelador. O pote pode ser preenchido aos poucos, conforme a disponibilidade da mulher. Basta colocar o líquido das ordenhas seguintes no frasco que está no congelador com a ajuda de um um copo de vidro esterilizado. A doação deve ser entregue ao banco de leite em até 15 dias, por isso, assim que começar a encher o pote já entre em contato.

A chefe da Rede de Banco de Leite Humano do Distrito Federal, Natália Conceição, explica que deve haver atenção para que nenhuma sujeira entre em contato com o leite. “Quando a gente pensa em doação de sangue ou leite, precisamos ter um cuidado muito importante com a higienização. Orientamos as mães em relação à lavagem das mãos, ao uso de gorros e máscaras no momento da extração para que não caia nenhuma sujeirinha que possa prejudicar o processo de pasteurização do leite”, esclarece.

A especialista conta que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro ocorre uma queda no número de doações, tendo em vista a indisponibilidade das mães doadoras por conta das viagens. São nesses meses, segundo ela, que é preciso ter maior divulgação do serviço nas redes sociais e no boca a boca, quando um cidadão compartilha o processo com outro. “Um único frasco de 350 ml é capaz de salvar até dez crianças. Cada gota importa”, defende Conceição.

Suporte que faz a diferença

Além da coleta e destinação de doação de leite, a Rede de Banco de Leite Humano do Distrito Federal oferece orientações para as mães sobre amamentação, com o objetivo de que o aleitamento exclusivo seja mantido, pelo menos, até os seis meses do filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mãe que ganha seu bebê, muitas vezes, está entrando em um processo muito novo, amamentar é algo muito novo e diferente. Os bancos de leite contam com o serviço de ambulatório nas dificuldades em amamentar, em que as mães podem vir até aqui para serem atendidas e orientadas, de forma com que mãe consiga manter o aleitamento materno exclusivo de seu bebê”, explica Conceição.

A dona de casa Verônica Carvalho, 20, conhece o Banco de Leite Humano desde a gestação do primeiro filho, o pequeno Gael, 3. À época sem experiência no assunto, ela conheceu todos os detalhes da amamentação e acabou se tornando doadora de leite. Em 2023, nasceram as gêmeas Alice e Aurora, de três meses, e Verônica passou a receber outro tipo de suporte do serviço público, relacionado aos cuidados com as mamas.

“Estava com uma fissura no peito, que deixa ele bastante ressecado, sangra e é doloroso. Aí, vim aqui para fazer o laser. Já fiz duas sessões – não dói, é rápido e tem me ajudado muito”, conta ela, que, assim que o problema for totalmente resolvido, pretende voltar a contribuir com a saúde de outros bebês. “Sempre fui muito bem-atendida no banco, bem-acolhida, e acredito que é importante ajudar outras mães”, completa.

As informações são da Agência Brasília