Operações de fim de ano: número de mortes em acidentes caiu 57%

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, nessa segunda-feira (1º), as operações de fim de ano, que ocorreram entre os dias 22 e 25 de dezembro e entre 29 e 1º de janeiro. Durante o período, houve o reforço no patrulhamento das rodovias federais do Distrito Federal e Entorno.

Segundo a corporação, desde o dia 22, foram registrados 44 acidentes, onde 52 pessoas ficaram feridas e três morreram. Se comparado ao ano anterior, o número de óbitos caiu 57%, onde sete pessoas faleceram.

Ainda assim, o número de acidentes foi semelhante a 2022, quando ocorreram 46 colisões e 45 pessoas ficaram feridas.

Ainda de acordo com a PRF, no decorrer das operações, mais de 1,4 mil veículos foram abordados e mais de 2 mil pessoas foram fiscalizadas. Dessas, foram flagradas 1,7 mil infrações de trânsito, sendo 372 de ultrapassagens proibidas, 81 por ingestão de álcool ou recusa em fazer o teste do bafômetro, 102 por falta do uso do cinto de segurança e 31 infrações porque crianças não estavam acomodadas em seus assentos adequados.

As ações fazem parte da Operação Rodovia, a maior operação de segurança viária que se estende até o dia 18 de fevereiro.