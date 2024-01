PMDF flagrou mais de 21 mil motoristas embriagados em 2023

Outro número que se destaca no relatório são os casos de uso de celular no volante. Em 12 meses, mais de 74 mil motoristas foram flagrados utilizando o aparelho enquanto dirigiam

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, nesta terça-feira (02), o relatório de produtividade anual de sua fiscalização do trânsito da capital.

Segundo o levantamento, a corporação flagrou, durante 2023, mais de 21 mil pessoas dirigindo sob influência do álcool. Esse é o segundo maior número desde 2017.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

Outro número que se destaca no relatório são os casos de uso de celular no volante. Em 12 meses, mais de 74 mil motoristas foram flagrados utilizando o aparelho enquanto dirigiam.

Segundo o código de trânsito, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Além desses, mais 14 mil pessoas foram abordadas dirigindo sem ou com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. De acordo com o CTB, transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

O documento ainda destaca as mais de 49 mil pessoas sem cinto de segurança, as 146 armas e 191 munições apreendidas e os 51 veículos recuperados.