PRF localiza idoso com Alzheimer desaparecido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou, nesta quarta-feira (09), um idoso, de 81 anos, com princípio de Alzheimer, que estava desaparecido desde ontem.

Segundo a corporação, o homem havia saído de Taguatinga de carro e não havia retornado para casa.

Com o auxílio dos registros do sistema e monitoramento de câmeras, os policiais encontraram o idoso, que estava perdido em Alvorada do Norte (GO).

A equipe da polícia de Simolândia, cidade mais próxima do município, entrou em contato com a família do homem.