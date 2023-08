Escolas públicas receberão R$ 2 milhões de deputado

Recursos são disponibilizados via PDAF e garantem autonomia para os gestores aplicarem nas necessidades da comunidade escolar

O deputado distrital Ricardo Vale (PT) anunciou, nesta quarta-feira (09), que irá destinar R$ 2 milhões para escolas públicas do Distrito Federal. O anúncio foi feito durante visita na Escola Classe 17, em Sobradinho II. Os recursos serão utilizados para melhoria da infraestrutura das unidades e aquisição de materiais.

As escolas visitadas pelo distrital foram beneficiadas com 150 mil reais que vão impactar na qualidade do ensino para os estudantes. De acordo com o diretor da Escola Classe 17, Edson Antônio Cavalcante, os recursos disponibilizados, por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), são essenciais para a comunidade escolar.

“Quando um deputado faz essa destinação de verbas, ele beneficia toda a comunidade escolar, porque além do gestor, que conhece as necessidades, a população participa sugerindo melhorias. Isso sem falar que esses recursos trazem dignidade, muitas vezes é com esse dinheiro que conseguimos fazer manutenções simples, como um conserto rotineiro, até a compra de materiais essenciais para atividades diárias, como cartolinas, pincéis, e com isso, conseguimos atender melhor as crianças”, explicou o diretor.

Nas visitas, o distrital ouviu as demandas dos diretores, conversou com professores, além de explicar para crianças e jovens um pouco da atuação parlamentar. “É gratificante trazer emendas para as escolas, que formam o nosso futuro. Eu venho da escola pública e sei como todo investimento faz diferença, garante equipamentos de educação física, materiais de laboratório, instrumentos pedagógicos essenciais. Não canso de me impressionar com a dedicação dos profissionais que atuam na educação, mesmo frente a tantos desafios. Sei que essa luta é pelo potencial transformador contido na juventude”, destacou o deputado.